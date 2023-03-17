Bilecik’te ‘Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ düzenlendi.

Susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması, köy yollarının kaliteli ve standartlarının yükseltilmesi, küçük ölçekli sulama altyapısının geliştirilmesi ile köy atık su altyapısının iyileştirilmesi için uygulanmakta olan ’KÖYDES İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ düzenlendi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında Bilecik İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda bayrakçı, kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı. Toplantı 2022 yılında köylerde, altyapıda ve üstyapıda güzel işler yapıldığını belirten Vali Kızılkaya’nın, 2023’te de gayretle hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulamasıyla sona erdi.