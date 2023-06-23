Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyündeki Dereli Kaplıcaları, yaz sezonunda ilgi odağı haline geldi.

Yaklaşık 40 derecede olan kaynar doğal su çevre birçok ilden de şifa arayanlar tarafından büyük rağbet görüyor. Bir çok hastalık ile kırık-çıkık rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinen Dereli Kaplıcaları, yaz bakımları sonrası hizmet vermeye devam ediyor.

Sülye Köyü muhtarlığı tarafından işletmesi gerçekleştirilen kaplıcalar doğal görünümünü koruyor. Dereli kaplıcalarına 4-5 kilomete mesafedeki İkitaş Kanyonunda bulunan bungalov evler ve kafenin de işletmesi Sülye Muhtarlığı tarafından devralınması ile doğa sporları ile ilgilenenler tarafından cazibe merkezi haline geldi.

Tavşanlı Gürağaç köyünden hafta sonu tatilini değerlendirmek için gelen Mehmet Acarer, “Burası oldukça güzel şifa kaynağı bir yer. Hafta sonlarında sık sık yaz kış demeden geliyoruz. Biz günlük geliyoruz, ancak kalacak yerleri de mevcut ve hesaplı fiyatlara kalınabiliyor. Hamam giriş ücretleri de 20 TL gibi cüzi miktarda. Herkesin buraları görmesini ve buraların şifasından faydalanmasını isteriz” dedi.