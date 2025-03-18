Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, köylerde asırlardır devam eden toplu iftar açma geleneği şehirlerde de yaşatılıyor. Özellikle kırsal kesimden gelenlerin yoğunlukta olduğu mahallelerde kurulan iftar sofraları yüzlerce insanı buluşturuyor.

İlçenin Hürriyet Mahallesinde muhtar Aydın Kılcı’nın öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar iftarda yüzlerce insanı ağırladı. Kadınların imece ile hazırladığı yemekler mahallenin gençleri tarafından servis edildi. Hürriyet Mahallesinde düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam İlyas Memiş ile Belediye Başkan Yardımcısı avukat Ayten Tuna, Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Jandarma komutanı binbaşı Ünal Bayhan, Müftü Mustafa Ali Işık, siyası parti ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Emekli imam Hüseyin Gülmez’in yaptığı duanın ardından ezanla birlikte oruçlar açılırken, mahalle iftarlarının devam edeceği açıklandı.

Katılımcılara teşekkür eden Hürriyet Mahallesi muhtarı Aydın Kılcı, " Bu gün buraya daire amirlerimiz Kaymakam beyimiz, jandarma komutanımız mahalle sakinlerimiz, çevre mahallelerden tahminimden yüksek katılım oldu. İmece usulü mahalle sakinleriyle ilkini yaptığımız iftarı gelenek haline getireceğiz. İftara katkıyı yapan herkesten, mahalle sakinlerinden Allah razı olsun. Gelenlerin ayaklarına sağlık diyorum. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. Sezgin Gökdemir de, " Böyle adetler köylerde görülüyordu daha fazla. Şimdi ilçe merkezlerinde ilçelerdeki mahallelerde de görülüyor. Katkıda bulunanlardan Allah razı olsun. Allah kabul etsin" dedi.

Burhaniye Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Dayı ise, " Daha önce kırsalda olan bu iftar yemeklerimiz şu günlerde merkez mahallerimize de yayıldı. Dün akşam Balıkesir’deydik. Bu gün Hürriyet Mahallesinde, Cuma günü Hacıahmet de, Pazar günü de Dutluca’dayız. . Ve böyle bu devam ekmektedir. Bu geleneksel hayırlarımızı devam ettiren arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. Hayırlarını Allah kabul etsin. İyi akşamlar" diye konuştu.