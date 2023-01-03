Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki bir köyde evlere gece yarısı girerek eşya çalan hırsızlar, jandarma tarafından 476 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs, çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki bir köyde evlere gece yarısı girerek eşya çalan hırsızlar, jandarma tarafından 476 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs, çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Halitli köyünde ikamet eden birçok vatandaş, kış mevsimini Ankara’da geçiriyor. Bunu fırsat bilen hırsızlar da köye gelerek tütmeyen bacalardan evlerin boş olduğunu tespit etti. Gece yarısı girdikleri evlerden çaldıkları tüfek, soba, tarım malzemesi ve çeşitli eşyalarla birlikte kayıplara karıştı. Köylülerin durumu jandarmaya bildirmesinin ardından hırsızların bulunması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) güvenlik kameralarından iki şüpheli aracın defalarca köye geldiğini tespit etti. Jandarma, 38 adet güvenlik kamerası ve Plaka Tanımlama Sistemi’ne (PTS) ait 476 saatlik görüntüyü inceleyerek, 7 gün boyunca hırsızların izini sürdü. Kimlikleri tespit eden jandarma, R.D. ve E.T.Y.’yi Ankara’da yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Delice Adliyesi’ne sevk edilen R.D ve E.T.Y., çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, çalıntı eşyaları Ankara İskitlerdeki hurdacılar sitesinde ve NATO yolu spotçular çarşısında ele geçirdi. Eşyalar mağdur vatandaşlara teslim edildi.

Köy sakinlerinden Hacı Osman Karataş, "Evlerden tüfek, para, altın, kazan, matkap, hızar, soba ve borusuna adar çalınıyor. Birde dolu eve girilmiş 80 yaşlarında kadın da korkmuş sesini bile çıkartmamış. Onun peşinden jandarmayı arıyorlar. Jandarma da bunların peşine düşüyor, jandarmamız ve istihbaratımız önce Allah’ın izniyle yakalıyor. Şimdi çok mutluyuz ve huzurluyuz. Mutlu sona ulaşıldı. Hepimiz seferberlik halinde köyü bir hafta boyunca jandarmayla beraber devriye atarak bekledik. Şuan da huzurluyuz yakalamışlar. Devletimiz de jandarmamız da hepsi de var olsun" diye konuştu.

Hırsıların yakalanmasıyla huzurlu olduklarını belirten Derya Karataş, "Huzurluyuz Allah razı olsun devletimizden jandarmamızdan köyümüzü kurtardığı için teşekkür ederiz. Artık huzur için köyümüzde oturuyoruz" dedi.

yakmak zor geliyor" dedi.

Köy sakinlerinin birçoğunun Ankara’ya gittiklerini anlatan Talip Karataş, "Yaşlı oldukları için Ankara’ya gidiyorlar. Burada da kimse yok bakamıyorlar kendilerine. Çocuklarının yanına gidiyorlar. Evlerin çoğu da boş" ifadesini kullandı.