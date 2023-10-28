Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar Bulca köyünde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından açılan ’kuaförlük kursunu’ ziyaret etti.

Bolca köyünü ziyaret eden Artar Köy Muhtarı Mikail Kırmızı’dan köy hakkında bilgiler edindi. Ziyarette köy sakinleri ile bir araya gelen Artar vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Köy konağında vatandaşlarla sohbet eden Artar ardından ilçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından açılan kuaförlük kursunu ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti.