Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde daha önce hububat üretimi yapılan tarlaların sınırlarının birleştirilmesiyle oluşturulan meyve bahçesi ile işsizlik sorunu kısa sürede çözüldü. Göçü tersine çeviren proje ile sadece köy halkı için değil bölge insanı için de istihdam alanı oluştu.

Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde 2009 yılında köylülerin sınırları kaldırıp tarlalarını birleştirmesi ile oluşturulan ve Türkiye’nin en büyük meyve bahçelerinden birisi olan Kabalı Meyve Bahçesi köyde işsizliği bitirerek, kentten köye geri göçü başlattı. Kabalı köyünde 14 yıl önce kamu, özel sektör ve köylülerin işbirliği ile 850 parselin birleştirilmesi sonucu 5 bin 600 dönüm alanda elma, şeftali ve kiraz fidanları dikilerek meyve bahçesi oluşturuldu. Meyve bahçesi 25 yıllığına bir şirkete kiralanırken, köylüler hem arazilerinin kullanılmasıyla kira bedeli aldı hem de meyve bahçesinde çalışmaya başladı. İşsizlik sorununu kendi köylerinde çözen Kabalı halkının ekonomik ve sosyal yaşantılarında da gözle görülür değişiklikler oldu ve vatandaşların refah seviyeleri arttı. Eş ve çocuklarıyla meyve bahçesinde çalışan kadınlar evlerini ve eşyalarını yenilerken, üniversite öğrencileri de harçlıklarını biriktirdi. İşsizlik sorununu çözdüğü gibi köyün çevreden göç almasını da sağlayan proje ile hasat zamanı çalışan işçi sayısı 900’e kadar çıktı. Meyve bahçesi sayesinde Kabalı köyüne 15 hane halkı da tekrardan dönüş sağladı.

Kiraz ve şeftali hasatlarının ardından köy halkı şimdi de elma hasadı yaparak, ev ekonomilerine katkı sağlamaya devam ediyor.

"Aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz"

Kabalı köyü sakinlerinden Gülhan Salgın, “Meyve bahçesi kurulduğundan beri köyümüzde işsizlik sorunu yok. Buralar önce arpa, buğday tarlasıydı, insanlar çok fazla gelir elde edemiyorlardı ama meyveliğimiz kurulduğundan beri 7’den 70’e hiç kimse işsiz kalmadı. Herkes çok güzel bir şekilde harçlığını kazanıyor. Başka yerlere buradan göç artık olmuyor, hatta bu taraflara göç eden çok fazla insan oldu. Böyle iş alanlarının çoğalmasını diliyoruz. Bir kadın olarak kendi harçlığımı kazanıyor olabilmek, ekonomik olarak ayaklarımın üzerinde duruyor olabilmek çok güzel, çok mutluluk verici bir duygu. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle şeylerin çoğalmasını diliyorum. Burada öğrencilerimiz yazın gelip harçlarını kazanıyorlar, ev hanımlarımız bütün hayallerini gerçekleştiriyorlar. Hiç kimseye muhtaç olmadan yaşayabiliyorlar. Aile ekonomisine çok güzel katkılarda bulunuyorlar” dedi.

"Köyüme ev yaptırdım"

Meyve bahçesinde 12 yıldır çalıştığını söyleyen Şeyma Arslan ise, “Çocuklarımı sabah okula gönderiyorum, akşam evime geliyorum, çocuklarımla beraber giriyorum. Eşimle beraber çalışıyoruz burada. Bütün eksiklerimi ben buradan giderdim. Evimdir, arabamdır, tekrardan köye ev yaptırdım. Yani buranın sayesinde çok güzel bir şekilde ilerledik. Bütün çevre köylerden işçimiz geliyor, 800-900 kişiye kadar işçimiz çalışıyor. Çok güzel bir iş kaynağı. Yaz kış devamlı burada çalışıyoruz. Burada işsizlik diye bir şey yok. Baharın budamamızı yapıyoruz, seyretmemizi, ilaçlamalarımızı yapıyoruz. Bu köyde işsizlik diye bir şey yok, çok mutluyuz. Her yerde de böyle bir iş imkanı olmasını isteriz, özellikle kadınlar için çok güzel bir şey” şeklinde konuştu.

"Köyümüzün refah seviyesi arttı"

Kabalı köyünde 15 yıldır muhtarlık yapan ve projenin kurucularından olan Hüseyin Ünal, daha önce hububat ile uğraştıklarını belirterek, “Köyümüzde meyve bahçesi kurmaya karar verdik. Toplulaştırma yapalım dedik. Köylümü topladım bir kısmı ikna oldu, bir kısmı olmadı ama şükürler olsun sonunda bahçeyi kurmayı başardık. Şimdi köylümün tamamı bu bahçede çalışıyor. Köyümüzde işsizlik sorununu çözdük. Bahçenin tamamı 5 bin 640 dönüm. Arazileri toplulaştırdım, 850 parsel ve 630 kişi. Tarlamızı da bir şirkete ihale yaptık, o şirket bizim tarlalarımızı kiralıyor, kendi tarlamızda sigortalı olarak köylümüz çalışıyor. Kendi köyümüzde çözdüğümüz gibi civar kentler ve ilçelerde taşımalı olarak insanları getirip burada çalıştırıyoruz. Köyümüzün nüfusu bin idi, 700’lere kadar düşmüştü, tekrardan 12 hanemiz köyümüze geri geldi. Burada villa tipi evler yapılmaya başlandı, köyümüzün refah seviyesi arttı. Köyümüzde işsizlik sona erdi” ifadelerine yer verdi.