Tunceli’de, dünya genelinde koruma altında bulunan vaşak, bir anda köy muhtarının karşısında belirdi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Dereköy muhtarı Uğur Polat, köyde gezinirken bir anda iki yavrusuyla yiyecek arayan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ile karşılaştı. Yavrular bir anda kaçışırken köy muhtarı Polat, kısa süreliğine de olsa anne vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülenen vaşak, kısa süre ormanlık alana giderek gözden kayboldu.