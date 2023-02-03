Bursa’nın dağ ilçelerine kar düştü. Köylerine kar yağan çocuklar ellerinde poşetlerle kayak keyfi yaptı.

Bursa’nın dağ ilçelerine kar düştü. Köylerine kar yağan çocuklar ellerinde poşetlerle kayak keyfi yaptı.

Beklenen kar yağışının düşmesiyle birlikte Bursa’nın Keles ilçesinin köyleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının sömestir tatiline denk gelmesiyle birlikte çocuklar köylerinde kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Keles’in Sorgun köyünde çocuklar, karla kaplanan köy yollarında ellerine geçirdikleri poşetlerle saatlerce kayak keyfi yaşadı.

Kar yağışını çok özlediklerini ifade eden çocuklar, "Köyümüze kar yağdı biz de kayak keyfi yaptık. Özlemişiz, kayak yapmak çok keyifli" dedi.