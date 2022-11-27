Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir köyde çıkan yangında iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir köyde çıkan yangında iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Çankırı’nın Ilgaz ilçesi Alıç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İki evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iki ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.