Kastamonu’nun Araç ilçesinde bir köyde çıkan yangında bir ev ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu’nun Araç ilçesi Kayın köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Mehmet Akın’a ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin uzun süren uğraşları ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında alevlere teslim olan ev ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.