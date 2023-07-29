Düzce’de bir köyde çıkan yangında 4 samanlık, 1 otomobil ve 1 traktör alevlere teslim olarak küle döndü. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangın, Çilimli ilçesine bağlı Kiraztarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S.’ye ait evin ahır kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Ahşap olan ahırda çıkan yangın, rüzgarında etkisi ile 4 samanlığa daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Yangında 1 traktör, 1 otomobil ile 4 samanlık tamamen küle döndü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.