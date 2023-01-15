Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Küçük Armutlu köyünde gece saatlerinde meydana gelen yangında 4 ev, ahır, ambar, odunluk yandı, arılar telef oldu.

Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Küçük Armutlu köyünde gece saatlerinde meydana gelen yangında 4 ev, ahır, ambar, odunluk yandı, arılar telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Küçük Armutlu köyünde Abdulkadir Kaygusuz ve akrabası Nuriye Kaygusuz’a ait bitişik haldeki evlerde çıkan yangın, kısa sürede yakındaki ahır, odunluk ile ambara sıçradı.

Alevlerin Müslüm Kaygusuz ve Murtaza Yıldırım’a ait evlerin çatısına da sirayet etmesi üzerine yangını söndürmeye çalışan köylüler, durumu yetkililere bildirdi. Köye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Abdulkadir ve Nuriye Kaygusuz’un evlerinin yanı sıra ahır, odunluk ile ambar tamamen yandı. Müslüm Kaygusuz ve Murtaza Yıldırım’a ait evlerin de çatılarının hasar gördüğü yangında ahırdaki kovanlarda bulunan arılar telef oldu. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.