Bolu’nun en büyük hacet bayramı renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce kişinin katıldığı festivalde 1 ton bulgur ile 900 kilogram et dağıtıldı, güreşler ve birçok eğlenceli etkinlik düzenlendi.

Bölgenin en büyük hacet bayramı olarak kabul edilen etkinlik, Hacıhalimler köyünde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılara 1 ton bulgur pilavı ve 900 kilogram et dağıtıldı. Etkinliğe Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve binlerce kişi katıldı.

Bayram etkinlikleri çerçevesinde Karakucak güreşleri yapıldı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, başarılı güreşçilere ödüllerini verdi.

"Geleneğimizi sürdürüyoruz"

Osmanlı’dan kalma bir geleneğin sürdürüldüğünü ifade eden Vali Erkan Kılıç, "Evet, bugün burada Mudurnu’da Hacıhalimler köyünde çok güzel bir hacet bayramı ve güreşleri programında vatandaşlarımızla birlikte olduk. Gerçekten ortam çok güzel. Geleneklerimizi, kültürümüzü, Osmanlı’dan gelen çok geçmişe dayanan kültürümüzü sürdürüyoruz. Görüyorsunuz, yoğun bir kalabalık var. İnsanlarımız bu teknolojik çağda artık cep telefonlarıyla, bilgisayarlarıyla, tabletlerle hasret gideriyorlar. Ama bu, bizim Osmanlı’dan gelen tarihimizde bu şenlikler, bayramlar, bizleri hep bir arada tutuyor. Yıllardır birbirini görmeyen insanlar da bu vesileyle birbirlerini görmüş oluyorlar. Bizim Türk milletinin gücü, aslında bu birlik ve beraberlikte geliyor. Dolayısıyla, bizim geleceğe daha güçlü adımlarla gidebilmemiz için bu kültürümüzü, geleneklerimizi mutlaka yaşatmamız gerekiyor. Muhtarlarımızı tebrik ediyorum, buradaki köylerimizi, vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi tebrik ediyorum. Sporcularımızı tebrik ediyorum, gerçekten çok güzel, mücadeleci müsabakalar geçirdiler. Hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum" dedi.

Güreşlerde yaralanan bir kişiye de sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.