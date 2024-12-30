Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen Sandras Dağı hafta sonu ziyaretçilerle doldu, taştı.

Köyceğizli doğaseverler Sandras Dağı’na yoğun ilgi göstererek karın keyfini çıkardı. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi, araçlarıyla yola çıkarak Sandras Dağı güzergahında yoğunluk oluşturdu. Sandras Dağı bölgesi yağan kar sonrası Köyceğizliler başta olmak üzere çevre ilçeler Ortaca ve Dalamanlı vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar karla kaplı doğanın keyfini yaşadı. Aileler ve çocuklar kar topu oynarken, bazı vatandaşlar da mangal yaparak neşeyle günü tamamladı.