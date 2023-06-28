Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Kurban Bayramı namazında camiler doldu taştı. Bazı camilerde yoğunluk nedeniyle vatandaşlar cami dışında namaz kılmak zorunda kaldı.

Kurban Bayramı vaazında birlik ve beraberlik, dargınlıkların sona ermesi, barış ve akrabaları ziyaret ve kurban konuları anlatıldı. Dualar edildi. Kurban Bayramı Namazı huşu içinde eda edildi. Namazdan sonra cami içinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Bayramlaşma töreninde uzun sıralar oluştu. Gerek akraba ziyareti gerekse tatil için ilçeye gelen vatandaşlar ile birlikte Köyceğizliler bayram namazında camileri doldurarak birlik ve beraberlik içinde bayramlaşma mutluluğunu yaşadılar.