Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Antrenör Rıdvan Kurt’un eğittiği tekvandocular, Dalaman’da yapılan İl Şampiyonası’nda büyük başarı gösterdi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Antrenör Rıdvan Kurt’un eğittiği tekvandocular, Dalaman’da yapılan İl Şampiyonası’nda büyük başarı gösterdi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla İl Temsilciliği 2022 Faaliyet Programı’nda yer alan "Atatürk Kupası Taekwondo Takımlar Şampiyonası" Dalaman ilçesinde 10 ilçe ve 15 spor kulübünden 150 civarında sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Şampiyonada sporcular büyük mücadeleler sergilediler. Antrenör Rıdvan Kurt’un hazırladığı Köyceğizli tekvandocular 20 sporcu olarak şampiyonaya katıldılar. Şampiyonada Köyceğizli sporcular 7 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülük ve takım halinde miniklerde il ikinciliği, yıldızlarda il üçüncülüğü kazanarak müsabakalara damgasını vurdular. Turnuva sonunda madalya ve kupa töreni gerçekleştirilirken şampiyonaya Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş katıldı.