Muğla’nın Köyceğiz ilçesi taekwondo sporcuları il birinciliği müsabakalarında madalyalara ambargo koydu.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi taekwondo sporcuları il birinciliği müsabakalarında madalyalara ambargo koydu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022-2023 sezonu Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Taekwondo Yıldızlar ve Gençler A İl Birinciliği müsabakaları 17 Ocak Salı günü Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşti. Muğla’da yapılan Taekwondo Yıldızlar ve Gençler A İl Birinciliği müsabakalarına Köyceğiz 13 sporcu ile katıldı. Köyceğizli sporcular müsabakalarda 9 birincilik, 1 ikincilik ve 3 üçüncülük kazanarak madalyalara ambargo koydu. Seçmelerde birinci olan sporcular önümüzdeki günlerde yapılacak olan grup elemeleri ve Türkiye şampiyonasına katılacaklar.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi. Taekwondo Antrenörü Rıdvan Kurt, "Dereceye giren Köyceğizli sporcular: Liselerde; Emine Nur Gök 1., Beyza Güldüler 1., Helin Gencer 1., Mehlika Gamze Tombul 1., Ayşenur Bayramoğulları 1., Züleyha Yerlikaya 2., Celal Karaduman 3., Ortaokullarda; İbrahim Dalaman 1., Azra Karakaş 1., Elif Koparan 1., Hasan Poyraz Doğurga 1., Defne Bilge Demir 3., Rabia Yerlikaya 3. oldu. Bu şampiyonada bize katkı veren Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şinasi Çövüt’e ve Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli’ye çok teşekkür ederiz" dedi.