Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden kano sporcusu Rahmi Kaan Karahan Türkiye Kano Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Durgunsu Kano Olimpiyat ve Aday Milli Takım Hazırlık Kampı’na davet edildi.

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi olan sporcu geçen yıllarda başarısıyla kendinden söz ettirmeyi başarmıştı. 2022 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu ilinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda Durgun Su Kano Yarışları kategorisinde Minik Erkekler 1000 metre yarışını Rahmi Kaan Karahan kazanarak Türkiye Şampiyonu olmuştu. Yine Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Türkiye Kano Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan ’Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası’ yarışlarında K1 1000 metre ve 500 metre Minik Erkeklerde Rahmi Kaan Karahan üçüncü olmuştu. Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Karahan’ın milli takım kampına davet edilmesinde dolayı gurur duyduklarını ifade eden okul yöneticileri genç sporcuya seçmelerde başarılar diledi.