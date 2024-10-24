Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde eğitim gören 8. Sınıf öğrencilerine okul tanıtım gezilerine devam ediliyor.

Köyceğiz Atatürk Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerine Muğla Menteşe’deki okulları tanıtmak amacıyla gezi düzenlendi. Muğla-Menteşe TOBB Fen Lisesi, Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi ile Sosyal Bilimler Lisesini gezen öğrenciler farklı türdeki okullar ve ortamları hakkında yararlı bilgiler edindi. Köyceğiz Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “LGS hazırlık sürecindeki 8.sınıf öğrencilerimizle birlikte hem motivasyonlarını artırmak hem de lise dönemine hazırlamak amacıyla, liselere tanıtım gezisi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz geziden memnun olduklarını belirttiler. Gezimizde öğrencilerimize rehberlik eden öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.