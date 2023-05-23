Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden Polonya’ya giden öğrenciler eğitimlerini tamamlayıp okullarına döndü.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve T.C. Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından desteklenen "Erasmus+ Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Akreditasyon Projesi" çerçevesinde, Köyceğiz Zeytinalanı Şeyh Ortaokulu öğrencilerinden Rümeysa Ela Gündüz ve İrem Su Avcı Polonya’da eğitime katıldı. Öğrenciler Polonya’da katıldıkları eğitimlerini tamamlayıp yurda dönüş yaptı. Polonya’da şehrin kültürünü ve tarihini koordinatör okulun rehberliğiyle tanıyan öğrenciler, projenin içeriğine uygun çeşitli etkinlikler yaptı. İtalya, Portekiz, Romanya ve Polonya ’daki öğrencilerle kültürel etkileşimde de bulunan öğrenciler hayatlarında unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, "Erasmus+ çerçevesindeki projelerin ilçemiz genelinde daha da yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Projede emeği geçen başta okul yönetimi olma üzere, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum" dedi.