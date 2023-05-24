Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Ortaokulu öğrencileri Aydın’a düzenlenen kültür gezisine katıldı.

Köyceğiz Zeytinalanı Ortaokulu öğrencilerinin gezi programında Aydın Tales Matematik Müzesi, Selçuk Efes Antik Kenti, Meryem Ana evi, Kuşadası Maket Köyü, Söke alışveriş merkezi bulunuyordu. Öğrenciler Aydın Tales Matematik Müzesi’nde matematik araçları hakkında bilgi sahibi oldu. Matematik istasyonlarını tek tek ziyaret eden öğrencilere görevliler matematiği anlattı. Öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde matematiği daha iyi öğrenme imkanı buldu. Müze ziyareti sonrasında Selçuk Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Kuşadası Maket Köyü, Söke alışveriş merkezi gezildi. Öğrenciler gerçekleşen kültür gezisinde hem eğlendi hem de öğrendi. Köyceğiz Zeytinalanı Ortaokulu Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “ Öğrencilerimiz için faydalı bir gezi oldu. Gezide emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.