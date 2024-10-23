Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde eğitim gören 8. Sınıf öğrencileri için okul tanıtım gezileri devam ediyor.

Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine yönelik 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Rehberlik Hizmetleri Programı çerçevesinde Ortaca Anadolu Lisesi’ne tanıtım gezisi düzenlendi. Yunus Emre Ortaokulu Rehber Öğretmeni Emel Şimşek, 8. Sınıflar Rehber Öğretmenleri Raciye Sukuşu, Alper Dündar ve Sait Erbay idaresinde 8.sınıf öğrencileri ile birlikte ortaöğretim kurumunu ziyaret etti. Misafir öğrencilere Ortaca Anadolu Lisesi’nin tanıtımını Psikolojik Danışman Sinan İnan gerçekleştirdi.

Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu heyeti yaptığı açıklamada; “Ziyaretimizde bize rehberlik eden ve yakinen ilgilenen Ortaca Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanı Sinan İnan’a, kurum yöneticilerine ve okulumuzdan mezun olup Ortaca Anadolu Lisesi’nde öğrenimini sürdüren öğrencilerimize teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.