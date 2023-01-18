Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Ortaokulu 8. Sınıf öğrenci ve öğretmenleri Fethiye gezisine yoğun ilgi gösterdi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Ortaokulu 8. Sınıf öğrenci ve öğretmenleri Fethiye gezisine yoğun ilgi gösterdi.

Öğrencilerin kültür ve tarih bilgilerini arttırmak, arkadaşlık ilişkilerini pekiştirmek, sınavlara motive etmek amacıyla düzenlenen Fethiye gezisinde öğrenciler ve öğretmenler keyifli anlar yaşadı. 6 öğretmen gezi programında öğrencilere eşlik etti. Toplamda 40 kişilik gurup ile günü birlik yapılan gezide öğrenciler yeni yerler görmenin heyecanını doyasıya yaşadı. Günü birlik planlanan gezi sabahın erken saatlerinde Toparlar Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri, öğretmen ve idarecilerin katılımıyla neşeli bir şekilde başladı. Kültürel ve tarihi mekanları gezen öğrenciler, Fethiye hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buldu. Geziden büyük keyif alan ve güzel anılarla Köyceğiz’e dönen öğrenciler, geziyi düzenleyen idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Toparlar Ortaokulu Müdürü Hakan Güven, “ 8.sınıf öğrencilerimizle tarihi, turistik yerleri görmek ve moral, motivasyon sağlamak amaçlı Fethiye Gezisi’ni gerçekleştirdik. Gezinin düzenlemesinde emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.