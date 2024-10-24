Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından denizcilik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü ‘’Geleceğin Denizcileri’’ projesi kapsamında Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan gelen ekipler, Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerine bilgilendirme yaptılar. Projenin Amacının, İlkokul ve Ortaokul düzeyindeki öğrenim gören öğrencilere Denizcilik sevgisi aşılamak olduğu aktarıldı. Geleceğe yönelik meslek tercihi yapacak öğrenciler için Sahil Güvenlik Komutanlığının tanıtıldığı etkinlikte, denizlerin ve deniz canlıları hakkında bilgi verilip daha duyarlı gençlerin yetişmesini amaçlandı. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü tarafından bilgilendirme için ekiplere teşekkür edildi.