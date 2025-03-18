Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Yangı İlkokulu öğrencileri, doğaya duyarlılık kazandırmayı amaçlayan "Ekolojik Okuryazarlık İçin Suyun İzinde" projesi kapsamında hava, toprak ve suyun ekosistem içindeki rolünü öğrenecek.

Proje, öğrencilerin doğayla doğrudan etkileşime girerek sürdürülebilir çevre bilinci geliştirmesini hedefliyor. Çalışmalar kapsamında hava kirliliği ölçümleri yapıldı, farklı toprak türleri incelendi ve su kaynaklarının korunmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirildi. Mini doğa yürüyüşlerinden laboratuvar deneylerine kadar geniş bir yelpazede uygulamalar yapılan projede, öğrenciler geri dönüşüm çalışmalarına da katılarak plastik atıklardan oyuncak tasarladı. Proje koordinatör Öğretmenleri Neslihan Keskin ve Gülsüm Bek, bu tür etkinliklerin ekolojik okuryazarlık açısından büyük önem taşıdığını vurgulayıp, "Öğrencilerimiz çevresel farkındalık kazanıyor ve doğaya karşı sorumluluklarını daha iyi anlıyorlar. Hem teorik hem pratik öğrenme süreçlerini bir araya getirdiğimiz bu proje, onların çevreye olan bakış açısını olumlu yönde değiştiriyor" dedi. Doğa ile iç içe gerçekleştirilen bu proje ile öğrencilerde kalıcı bir çevre bilinci oluştururken, sürdürülebilir yaşam konusunda da önemli bir farkındalık oluşturma hedeflendiği belirtildi.