Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler Atatürk için koşarak ter döktüler.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler Atatürk için koşarak ter döktüler.

Köyceğiz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu 27 Aralık Büyük Atatürk Yol Koşusu’na ilgi yoğundu. 27 Aralık Büyük Atatürk Yol Koşusuna 8 kategoride 170 sporcu katıldı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle takdim edildi. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, 8 kategoride 170 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen, 27 Aralık Büyük Atatürk Yol Koşusu’na katılan sporcularla bir araya gelerek dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Ayrıca bazı kategorilerde dereceye giren sporcuların ödülleri Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan tarafından sunuldu.