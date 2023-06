Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı ilkokul ve ortaokul öğrencileri at çiftliğine gezi düzenlediler.

Zeytinalanı 1.Kademe (Ana Sınıfı, 1, 2, 3, 4. Sınıf) ve 2.Kademe ( 5,6,7 ve 8. sınıf) öğrencileri Köyceğiz at çiftliğini gezerek, at binmenin keyfini yaşadılar. Etkinliğe tüm öğrenciler katıldı. Gezi etkinliğinde öğrenciler sırasıyla doğa yürüyüşü, doğada incelemeler, at binme, öğle yemeği ve oyun alanında toplu ve serbest oyunlar oynayarak günü dolu dolu keyifli bir şekilde geçirdi. Öğrencilerden bazılarının at binerken heyecanlandığı, bazılarının korktuğu, bazılarının ise çok rahat olduğu gözlendi. Öğrenciler gün sonunda mutlu olduklarını ifade ederek, geziyi düzenleyen okul yönetimine teşekkür etti.

Zeytinalanı Okul Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Öğrencilerimiz hem eğlendiler hem de öğrendiler. Öğrencilerimizin bu mutluluklarına katkıda bulunan emek veren öğretmenlerimize, Köyceğiz at çiftliği çalışanlarına, gezimize destek olan servis şoförlerine ve bizi her etkinliğimizde destekleyen yanımızda olan tüm velilerimize teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.