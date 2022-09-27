Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 40 minik öğrenci ve özel gereksinimli bireylerin yaptığı eserler Aromatik Bitkiler Evi’nde sergilendi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 40 minik öğrenci ve özel gereksinimli bireylerin yaptığı eserler Aromatik Bitkiler Evi’nde sergilendi.

Serginin açılışını Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan yaptı. Köyceğiz Belediyesi, Köyceğiz Portakal Çiçeği Okulu ve Aromatik Bitkiler Evi’nin ortak projesi olan çocuk atölyesinde miniklerin ve özel gereksinimli bireylerin Öğretmen Neslihan Kara rehberliğinde yaz boyunca yaptığı eserler “İlk Sergim” başlığıyla sunuldu. Minikler ve özel gereksinimli bireyler sergide sabun üretimi, ahşap bloklar, ipe boncuk dizme, tuz seramiği, doğadaki materyallerden kitap ayracı, maddenin üç halini gösteren eserler, boncuk, pul vb. araçlarla oluşturulan objeler, evdeki eşyaların dönüştürülmesi ile bitki yetiştirme gibi becerilerini ortaya koydu.

Ayrıca çocuk atölyesinde özel gereksinimli bireylerin sığlalı sabun üreterek otellere satışını gerçekleştirdikleri belirtildi. Sabun satışından elde edilen gelirin, masraflar çıktıktan sonra kalanının özel gereksinimli bireylere dağıtıldığı öğrenildi. Yeni dönemde Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi’nde çocuk atölyesi çalışmaları haftanın her günü devam edeceği kaydedildi.