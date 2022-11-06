Miniklere ilk yardım konusu anlatılarak, canlandırmaları sağlandı. Minikler Okul Öncesi Öğretmeni Leyla Konak Güldüler kontrolünde arkadaşlarını muayene ettiler ve ilk yardımda bulundular. Renkli görüntülerin meydana geldiği kutlamalarda miniklerin performansı beğeni topladı. Öğretmen Güldüler; “Okulumuzun minik öğrencileri, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Kızılay Haftası’nı etkinliklerle yaparak, yaşayarak, eğlenerek kutladılar dedi.

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