Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde miniklerde doğa ve hayvan sevgisi oluşturmak amacıyla kuş yuvaları hazırlanıp, okul bahçesinde bulunan ağaçlara asıldı.

Minikler yuvaya giren kuşları izlemeye başladı. Köyceğiz Yangı İlkokulu Anasınıfı öğrencileri ve veliler ders dışı etkinlikler kapsamında baharla birlikte çevredeki canlıları da unutmadı. Kuşlar için yuvalar hazırlandı. Ağaçlara yerleştirildi. Öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik öğrencileri mutlu etti. Köyceğiz Yangı Şehit Burak Erdi Uysal İlk ve Ortaokul Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Anasınıfı öğrencilerimizde doğa ve hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla yapılan etkinlik nedeniyle başta Öğretmenimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.