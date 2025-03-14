Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden Poyraz Yıldırım Okul Sporları Kano Türkiye Birinciliği Yarışlarında ikinci oldu.

Kano sporcusu Poyraz Yıldırım 05-07 Mart 2025 tarihlerinde Adana’da düzenlenen Okul Sporları Kano Türkiye Birinciliği Yarışlarında önemli derece elde etti. Yıldız Erkekler kategorisinde Köyceğiz Atatürk Ortaokulu sporcusu Poyraz Yıldırım, 200 metre yarışında Türkiye ikincisi oldu. Küçük Erkekler kategorisinde Ortaca’da özel okul sporcusu Sarp İleri, 500 metre ve 200 metre yarışlarında Türkiye üçüncüsü oldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından; "Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.