Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden milli takım kadrosunda yer alan kadın güreşçi Selvi İlyasoğlu, İspanya’da U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek.

İspanya’da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek U20 Kadın Güreş Milli Takımı müsabakalar için İspanya’ya gitti. İspanya’ya giden milli takım kafilesinde Köyceğizli Selvi İlyasoğlu’da bulunuyor. Milli sporcu Selvi İlyasoğlu Köyceğiz Belediyespor Kulübü’nde güreşiyor. Selvi İlyasoğlu İspanya’da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 62 kiloda yarışacak. Köyceğiz Belediyespor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, milli takım sporcularına başarılar dileğinde bulunuldu.