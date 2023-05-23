Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Mete Alp İleri, Sakarya’da düzenlenen kano yarışlarında küçükler kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Okul Sporları Kano Türkiye Birinciliği yarışları Sakarya’da tamamlandı. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okul sporları birimi tarafından düzenlenen kano yarışları Sapanca Gölü Kırkpınar parkurunda gerçekleştirildi. Küçükler, Yıldızlar, Gençler A ve B kategorilerinde gerçekleşen şampiyonaya 13 ilden 157 sporcu katıldı. Sporcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Sakarya Sapanca’da Kırkpınar parkurunda düzenlenen Okul Sporları Kano Türkiye Şampiyonası yarışlarında Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi ve Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi Sporcusu Mete Alp İleri, küçükler kategorisinde, 200 metre ve 500 metrede Türkiye Şampiyonu oldu. İleri’nin şampiyonluğu okulunda sevinçle karşılandı. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Zekeriya Kandırmış; “Kanoda Türkiye şampiyonu olarak sevinç yaşatan öğrencimizi, antrenörünü ve Beden Eğitimi Öğretmenimizi tebrik eder, şükranlarımı sunarım” dedi.