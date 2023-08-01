Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Belediyespor güreş takımında görev yapan Kenan Aydın ve Osman Keser Kavaklıdere’de yapılan yağlı pehlivan güreşlerinde birinci olarak başarı gösterdi.

Kavaklıdere 29. Menteşe Beş Pınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, Köyceğiz Belediyespor Kulübü Antrenörü Kenan Aydın baş altında ve deste büyük boyunda Osman Keser birinciliği elde ederek Köyceğiz’e büyük bir gurur yaşattılar. Köyceğiz Belediyespor Güreş Takımı sporcularını başarılarından dolayı kutlayan Başkan Kamil Ceylan ; “Ata sporumuz güreşte ilçemizi temsil eden evlatlarımızı, başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bizlere gurur yaşatmaya devam ediyorlar. Güreş sporuna gönül vermiş her bir gencimizi bu yolda sonuna kadar destekliyoruz. Şampiyon güreşçilerimizin önümüzdeki turnuvalarda daha büyük başarılara imza atmalarını temenni eder, elde ettikleri başarıları için sporcularımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Köyceğiz Belediyespor Kulübü antrenörü Veli Er, “Emeği geçen, bizi destekleyen ve bize bu başarıda destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.