Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden Muhammet Ali Şişman Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışlarında şampiyon olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Okul sporlarında pedallar birincilik için döndü. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı’nda bulunan Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği Yarışları Muğla Menteşe’de büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç B Kızlar, Genç B Erkekler, Genç A Kızlar ve Genç B Erkekler, kategorilerinde Muğla Menteşe Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan benzin istasyonu önünde yapılan yarışlar çekişmeli anlara sahne oldu. Genç Erkek B kategorisinde yarışmaya katılan Köyceğiz Naip Hüseyin Lisesi öğrencisi Muhammet Ali Şişman il birincisi oldu. İl Birinciliği yarışlarında dereceye giren öğrencilere kupa, madalya ve başarı belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi. Okul Sporları Muğla Bisiklet İl Birinciliği yarışlarında dereceye giren Köyceğizli Muhammet Ali Şişman 5-7 Haziran tarihleri arasında Çanakkale ilinde yapılacak olan Okul Sporları Bisiklet Yarışları Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılarak Muğla’yı temsil edecek.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan; “Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencimiz Muhammet Ali Şişman okul sporları çerçevesinde Muğla’nın Menteşe İlçesinde düzenlenen bisiklet yarışmasında il birincisi olmuştur. Öğrencimizi tebrik ediyor, 5 Haziran’da Çanakkale’de gerçekleşecek olan Türkiye Finallerinde başarılar diliyoruz” dedi.