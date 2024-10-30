Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü Kuran Kursu Öğreticileri Arife Bayar ile Esma Acar’ın önderliğinde kutsal topraklara gidecek olan Köyceğizli 35 umre adayına Zeytinalanı Merkez Camiinde umre eğitim seminerleri düzenlendi.

Seminer, Müftülük görevlisi Selman Gündoğdu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde Mescid-i Kebir Camii Uzman İmam Hatibi Ramazan Tokcan; İbadet Bilinci ve Umre İbadeti, Umre Yolculuğuna Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlıklar konularında; İlçe Vaizi Emine Okulu’da; Umrede Bir Arada Yaşama Bilinci, Kadınlara Özgü konular ve Umrede Sağlık İçin Dikkat Edilecek Konular başlıkları adı altında seminer verdi.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; Ana Hatlarıyla Umre İbadeti, Hz. Peygamber Mescid-i Nebi ve Medine, Umrenin Hikmeti ve Umredeki Sembollerin Anlamı konularında seminer verdi. Karagöz umrecilere, “Sizleri kutsal topraklara yolcu edeceğiz. Peygamber efendimiz (s.a.v.): ’Hac ve umre yapanlar Allah’ın misafirleridir. O’ndan bir şey isterlerse onlara cevap verir. Af isterlerse onları affeder.’ buyuruyor. Sizlerden duaların kabul olduğu Kabe’de ve Mescid-i Nebevi’de ülkemiz ve milletimiz için dua etmenizi istiyorum. Rabbim yapacağınız umre ibadetinizi kabul eylesin. Sağ salim, umre ibadetini yapıp sevdiklerinize ve ülkemize dönmeyi nasip etsin” diye konuştu.

Köyceğiz’den 16 günlük umreye gidecek olan vatandaşlar 7 Kasım Perşembe günü Dalaman Havalimanı’ndan Medine’ye dualarla uğurlanacaklar. Muğla ve ilçelerinden Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı’nın Kafile başkanlığında 35’i Köyceğiz ilçesinden olmak üzere toplamda 424 vatandaş iki uçakla Dalaman Havaalanı’ndan umre ibadeti için kutsal topraklara yola çıkacak.