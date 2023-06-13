Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca giden 16 hacı adayı dualarla uğurlandı.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Toparlar Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip uğurlama töreni düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program tekbir, telbiye, ilahi ve salavatlarla devam etti. Törende konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, "Bu sene hac nasip olan 16 hacı adayımızı bizler buradan dualarla uğurluyor ve kendilerinden de kutsal beldelerde bizler, ülkemiz ve milletimiz için de dua bekliyoruz. Rabbim mebrur bir hac yapıp salimen ülkemize, sevdiklerine dönmelerini nasip etsin. İbadetleri makbul, günahları mağfur olsun" dedi.

Müftü Karagöz’ün yaptığı duadan sonra hacca gidenleri uğurlamaya gelen yakınları ve vatandaşlar duygulanarak gözyaşları ile hacı adaylarını yolcu ettiler. Dalaman havalimanından bugün saat 18.00’da direkt Mekke’ye gidecek olan hacı adayları Temmuz ayının ortalarında yurda dönecekler.