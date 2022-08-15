Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Yayla Mahallesi’nde her yıl geleneksel hale gelen aşure etkinliği bu sene de yoğun katılımla gerçekleşti.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Yayla Mahallesi’nde her yıl geleneksel hale gelen aşure etkinliği bu sene de yoğun katılımla gerçekleşti.

Köyceğiz’in Yayla Mahallesi’nde her yıl Muharrem ayında geleneksel olarak aşure, keşkek ve lokma etkinliği düzenleniyor. 10 Muharrem aşure günü nedeniyle Yayla Mahallesi Camii İmam Hatibi Halil Demir ve Yayla Mahallesi Muhtarı Halil Demir ile birlikte hayırseverlerin ve mahalle halkının katkılarıyla aşure etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte din görevlileri Kuran-ı Kerim tilavet edip mevlidi şerif okudu. Din Hizmetleri Uzmanı Mustafa Özdil yatığı konuşmasının ardından duada bulundu. Yayla Mahallesi Muhtarı Halil Demir, etkinliğe destek olan ve katılan herkese teşekkür ettiği belirterek, etkinliğin önümüzdeki yıllarda da süreceğini kaydetti.