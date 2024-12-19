Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri Köyceğiz’de bulunan 8 içme suyu deposunu yenileyerek vatandaşlara sağlıklı su sağlamak için önemli bir yatırım yaparken ayrıca depolarda yaşanan su kayıplarının önüne geçti.

Vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz su sağlamak için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri içme suyu depolarının bakım onarım ve tadilat işlerine devam ediyor. Son olarak Köyceğiz’de çalışma gerçekleştiren ekipler 8 depoyu yeniledi.

Çalışmalar 23 Bin Kişiye Hizmet Ediyor

Ekipler çalışmalar kapsamında Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlar, Beyobası, Pınar, Çandır, Zeytinalanı, Gelişim, Gürpınar ve Ulucami mahallelerini besleyen toplam 8 su deposunun tadilat ve yenileme işlemlerini tamamladı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 23 bin kişiye bugüne kadar olduğu gibi ilerleyen yıllar içinde sağlıklı, kesintisiz ve güvenli içme suyu erişimi sağlanmaya devam edileceği vurgulandı.

Bunun yanı sıra küresel iklim krizi nedeniyle azalan su kaynaklarının hayati önem taşıdığı bu günlerde depolarda yapılan tadilat işlemleri sayesinde su kayıplarının da önüne geçildi. Depolarda zamanla meydana gelen aşınma çatlak vb. deformasyonlardan kaynaklı olarak suyun boşa akmasının önlemesi için tadilat işlemleri de gerçekleştirildi. Ekiplerin rutin olarak tüm İl genelinde içme suyu depoları ve kaynaklarda bakım onarım çalışmaları yapmaya devam ettiği öğrenildi.