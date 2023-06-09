Muğla’nın Köyceğiz ilçesine Medya Okuryazarlığı adlı Erasmus+ projesi çerçevesinde Polonya ve İsveç’ten gelen öğrenci ve öğretmenler misafir oldu.

Köyceğiz Atatürk Ortaokulu’nun ortağı olduğu öğrenci ve öğretmen değişim projesi olan Medya Okuryazarlığı adlı Erasmus+ projesi çerçevesinde Polonya ve İsveç’ten ülkemize gelen öğrenci ve öğretmenler Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’ı ziyaret etti. Öğretmen ve öğrenciler ile bir süre proje detayları hakkında sohbet eden Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, dünya eğitiminin gelişimi için yapılan ortak çaba ve emeklerinden dolayı tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.