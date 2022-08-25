Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ’Gelecek Turizmde’ nin yeni çalışma dönemi çerçevesinde yangınla mücadelede kullanılmak üzere 3 tonluk motopomplu su tankeri temin edilerek teslim edildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ’Gelecek Turizmde’ nin yeni çalışma dönemi çerçevesinde yangınla mücadelede kullanılmak üzere 3 tonluk motopomplu su tankeri temin edilerek teslim edildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve özel bir kuruluş işbirliğiyle 15 yıldır yürütülmekte olan "Gelecek Turizmde’ projesinin Muğla’da başlayan yeni dönemi çerçevesinde meydana gelebilecek yangın durumunda mücadele için 3 tonluk motopomplu su tankeri temin edildi. Teslim töreninde Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, Köyceğiz Orman İşletme Müdürü Adem Acar, Ekincik İşletme Şefi Zühtü Yağcı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdür vekili İlyas Örnek hazır bulundu. Köyceğiz Belediyesi’ne teslim edilen su tankeri Ekincik Mahallesi’ne konuldu.