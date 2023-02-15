Muğla’nın Köyceğiz ilçesine gelen depremzede vatandaşların ihtiyaçları yardımsever gönüllüler tarafından karşılanıyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine gelen depremzede vatandaşların ihtiyaçları yardımsever gönüllüler tarafından karşılanıyor.

Afet bölgesinden Köyceğiz’e gelen depremzede vatandaşlar Gençlik Merkezine yönlendirilerek kayıtları tutuluyor ve gerekli destekler sağlanıyor. Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından Gençlik Merkezi’nde, Köyceğiz’e gelen depremzedelerin kıyafet, kişisel bakım, yiyecek ihtiyaçlarının karşılanabileceği merkez oluşturuldu. Gönüllülerin bağışladığı kullanılmamış ürünler, Köyceğiz Gençlik Merkezi’nde toplanıyor. Köyceğiz’e gelen depremzede vatandaşların ihtiyaçları tespit ediliyor ve gönüllü görevliler tarafından adreslerine ulaştırılıyor. Evlerini kaybedenler yakınlarının yanına ya da Muğla Valiliği tarafından Köyceğiz’e yönlendirilen depremzede vatandaşlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Tüm eşyalarını, kıyafetlerini enkazda kaybeden depremzedelerin ihtiyaçları, yardımsever gönüllüler tarafından karşılanıyor.

Millet olarak büyük fedakarlık gösterildiğini belirten Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak; “Depremin ilk gününden itibaren duyarlı Köyceğizli vatandaşlarımız büyük oranda yardımda bulundular. Bunların büyük bir kısmı deprem bölgelerine gönderildi. Bu güne kadar deprem bölgesine 25 tır malzeme gönderdik. Köyceğizliler yardım yapmaya devam ediyor. Yardım faaliyetlerine katılan tüm halkımızdan Allah razı olsun. Deprem bölgesine gönderilmek üzere gelen yardımların toplandığı Köyceğiz Gençlik Merkezi’nde, yardımseverler tarafından bağışlanan kıyafet, kişisel bakım, yiyecek gibi ihtiyaçların karşılanabileceği kullanılmamış ürünler gelmeye devam ediyor. Fakat kuru bakliyat gıda, bay, bayan, çocuk için yeni kıyafet, iç giyim, çorap, diş macunu, diş fırçası, sabun ve havlu desteğine acil ihtiyaç vardır. Destek olacak duyarlı vatandaşlarımıza duyurulur. Vatandaşlarımızın getirdiği malzemeler gönüllülerimiz tarafından organize edilerek Köyceğiz’e gelen ihtiyaç sahibi depremzedelerimize ulaştırılıyor” dedi.