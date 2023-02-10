Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde de tüm Türkiye’de olduğu gibi yardım seferberliği artarak devam ediyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde de tüm Türkiye’de olduğu gibi yardım seferberliği artarak devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Köyceğiz’den ilk etapta 3 tır yardım malzemesi ve 11 tır su deprem bölgesine sevk edildi. Deprem bölgesinde hava sıcaklıkları eksilerde seyretmesi nedeniyle ısınma ihtiyacı düşünüldüğünden Köyceğizli odun işletmesi dün kesilip çuvallara doldurulan 1 kamyon odunu bölgeye gönderdi. Muğla Valiliği’nin koordinasyonunda Köyceğiz Kaymakamlığı bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla vatandaşlardan gelen ayni yardımların toplanması, koordinasyonu ve deprem bölgesine ulaştırılması çalışmaları sürüyor. Muğla Valiliği’nin koordinasyonunda Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediyesi, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle deprem kolileri hazırlama çalışmaları devam ediyor.