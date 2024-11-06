Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden 36 kişi umreye gidecek.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen umre programına 36 vatandaş müracaat etti. Umreye gidecek vatandaşlar için gerekli bilgilendirme semineri yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Köyceğiz ilçesinden Umreye gidecek olan 36 vatandaş için 7 Kasım 2024 tarihinde Toparlar Merkez Camiinde saat 14.30’da uğurlama töreni gerçekleştirilecek. Köyceğiz İlçe Müftülüğü’nden yapılan açıklamada; “Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Köyceğiz ilçesinden Umreye gidecek olan 36 vatandaşımız için düzenlenen uğurlama programına tüm halkımızı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.