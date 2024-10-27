Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki okullarda tüm Türkiye’de olduğu gibi Cumhuriyet Haftasının ilk dersi, “Dersimiz Cumhuriyete Doğru” filmiyle başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın gönderdiği genelge doğrultusunda, Cumhuriyet Haftası kapsamında 28 Ekim günü, okullarda tüm kademelerdeki öğrencilere ilk derste cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan “Cumhuriyete Doğru” tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan “Dersimiz Cumhuriyete Doğru” isimli film izletilecek.