Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Akköprü Mahallesi’nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından çiftçilere budama metot demonstrasyonu yapıldı.

Yapılan eğitimle çiftçilere budamanın faydaları ve budama yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında eğitim verilerek, zeytin ağaçlarında uygulamalı olarak budamanın nasıl yapılması gerektiği gösterildi. Ayrıca zeytin hastalık ve zararlıları hakkında üreticiler bilgilendirildi. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Üreticilerimizin daha fazla ürün elde edebilmesi için üretim teknikleri konusunda bilgilendirilmelerinin son derece önemli olduğunu ifade ederek, bu amaçla çiftçilerimize yönelik zeytin bahçelerinde uygulama gerçekleştirdik. Burada yapılan eğitimin faydalı olacağını düşünüyoruz. Zeytin üreticilerimizin bu uygulamaları bundan sonra kendi bahçelerinde gerçekleştireceklerini umut ediyoruz. Verimin en önemli unsurlarından biri de budamaktır. Uygun budama yapıldığında verim de artmaktadır" ifadeleri kullanıldı. ,