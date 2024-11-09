Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde hem sofralık hem de yağlık olarak değerlendirilen zeytinin hasadı başladı.

Kuraklığın devam ettiği Köyceğiz’de zeytin üreticileri istemese de hasada başlamak zorunda kaldı. Geçmiş yıllarda Ekim Ayında ilk yağmurlardan sonra başlayan zeytin hasadı bu yıl gecikmeli başladı. Kuraklıktan dolayı zeytinler önceki yıllar kadar dolgun değil. Buruşuk zeytinlerde yerlere dökülmeye başladı. Rekoltenin düşük olacağı tahmin ediliyor. Üreticiler zeytin toplama örtülerini, zeytin taraklarını, üçayaklı zeytin merdivenlerini çıkararak sabahtan akşama kadar zeytin topluyor. Zeytin bahçeleri büyük üreticiler zeytin hasat makineleri ile daha kolay zeytinleri hasat ediyor. Toplanan zeytinlerin bir kısmı sofralık olarak ayrılırken, kalan kısım zeytinyağı üretimi için tesislere götürülüyor.