Muğla’nın Köyceğiz İlçesinde Atatürk Ortaokulu tarafından Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde, "Sağlık için Harekete Geç" sloganıyla öğretmen ve öğrencilerin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş, Atatürk Ortaokulu bahçesinden başlayarak Köyceğiz Atatürk Kordonu boyunca devam etti, Delta Mevkiinde sona erdi. Köyceğiz Kulak Mesire alanında kısa bir dinlenme molası verildi. Yürüyüş yapmanın sağlık üzerindeki faydalarına dikkat çekildi. Dünya Yürüyüş Günü çerçevesinde düzenlenen etkinliğin amacının, sağlıklı yaşam ve hareketli bir hayatın önemine dikkat çekmek olduğu ifade edildi. Etkinliğe katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür edilerek, sağlık için yürüyüşün önemli olduğu belirtildi.