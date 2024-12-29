Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Köyceğiz’in yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Köyceğiz’in Otmanlar Mahallesi’nde akşam saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı, çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Geçen hafta yağışların etkili olduğu Köyceğiz’de, geceden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Köyceğiz’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar, yüksek kesimlerde Sandras Dağı başta olmak üzere Otmanlar Mahallesi’nde etkisini sürdürüyor. Güne karla uyanan Otmanlar Mahallesi’ndeki vatandaşlar seyrine doyulmayan karpostallık görüntülerin tadını çıkartıyor.