Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Yönetmen ve Yazar Erdal Kara, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okur-Gezer-Yazar Projesi çerçevesinde Zeytinalanı İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Yönetmen ve Yazar Erdal Kara, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okur-Gezer-Yazar Projesi çerçevesinde Zeytinalanı İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu.

Yönetmen-Yazar Erdal Kara ödüllü filmi ile ilgili sunum yaptı. Kısa Film Sunumu ve Öykü Çözümleme adlı etkinlik çerçevesinde öğrenciler 12-13 Ekim 2022 tarihinde Hindistan’ın Kalküta şehrinde yapılan Uluslararası Film Festivalinde 2021 Yılının ve Dünyanın ’En İyi Eğitim Kısa Filmi’ ödülü kazanan ’Yaşam Kulübesi’ adlı kısa filmi filmin yönetmeniyle birlikte izledi. Filmi büyük bir ilgiyle izleyen çocuklar ve öğretmenleri, filmin bitiminde söyleşi yapmak için sahneye çıkan filmin senaristi ve yönetmeni Erdal Kara’yı coşkuyla karşıladı. Yönetmen ve Yazar Erdal Kara bu etkinliklerin ilgili proje çerçevesinde ilçedeki diğer okul öğrencileri ile de buluşmaya devam edeceğini ifade etti. Etkinlik, çocukların filmlerle ilgili ilgi çekici yorum ve sorularının ardından imza günü ve plaket takdimi ile sona erdi.